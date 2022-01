Bertotto: “Inter, Gosens grandissimo giocatore, top di ruolo. E aggiungerei che…”

Ai microfoni di TMW Radio, Valerio Bertotto, ex difensore dell'Udinese, ha elogiato l'Inter per le mosse del mercato di gennaio

"Ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore: non si vede da un po' per l'infortunio ma è tra i migliori del suo ruolo. Aggiungerei anche Caicedo, che può essere valida alternativa e spalla a Dzeko, un'arma in più per l'allenatore".