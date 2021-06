Bessa: “Scudetto Inter? Ci speravo, sono felice. Ho ancora tanti amici lì”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Il ritorno alla vittoria dell'Inter è stato bello, anche per spezzare il ciclo della Juventus"

"Credo che l'infortunio al ginocchio sia arrivato nel momento sbagliato. Avevo fatto il mio anno migliore, andavo spesso in panchina da professionista, ma in finale, quando eravamo campioni d'Italia Under-20, ho avuto questo grave infortunio e tante cose sono cambiate. Già è difficile arrivare in prima squadra all'Inter, ma penso di aver fatto tanto. Devo solo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in quel periodo, il posto era giusto, club perfetto. Noi dobbiamo provare cose nuove e tutto è sempre un'esperienza formativa".