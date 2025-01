"Il Milan deve correre tanto contro questa Inter. L'Inter però non ha Thuram, Lautaro è nella sua stagione più difficile. Ma occhio a Conceicao, che è uno esperto e la metterà sulla rissa e punterà ad arrivare ai calci di rigore. Il Milan farà una partita di cattiveria e sarà molto difficile per l'Inter passare"

Sulla Juve

"La pareggite è un problema sempre più gigante, la delusione della Supercoppa c'è e se poi uno fa un confronto con la stagione scorsa il confronto è impietoso. Rimango della mia idea: Motta è un bravo allenatore ma non è pronto per la Juventus. Secondo me la scelta è stata sbagliata dall'inizio, serviva un allenatore di esperienza. Motta rischia? Se arrivasse Tudor, il prima che dovrebbe andare via sarebbe Giuntoli che ha fatto la scelta di Motta"