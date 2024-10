Bezzi: “Milan? Fonseca non ha niente da perdere. Sempre più solo”

"In questa partita rischia più Motta di Baroni. La Juventus non incassa gol, lo ripetiamo tutti, però è anche vero che è anche ora che dia una risposta diversa in casa. Non può fare un passo falso, anche perché c'è il Napoli che sta scappando via. Deve fare risultato con la Lazio. Vedremo come si comporterà contro una Lazio che gioca sempre in verticale".