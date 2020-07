Bianchi (GdS): “Atalanta e Inter, occhio alla Lazio. Un 3° o 4° posto per Conte sarebbe…”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Fabio Bianchi si è espresso così in merito alla sfida tra Atalanta e Inter che sabato potrebbe decidere la corsa per il secondo posto:

“Il campo principale, come si dice, della 38a giornata è Bergamo con la supersfida Atalanta-Inter per il secondo posto. Per la Dea sarebbe un risultato mai raggiunto prima, il coronamento di una annata strepitosa prima di riprendere la grande avventura di Champions. Per l’Inter significherebbe il sigillo di una stagione positiva. A Conte si chiedeva di avvicinarsi alla Juve e finire solo un gradino sotto metterebbe a tacere anche i più critici. Un terzo posto, o addirittura il quarto, lascerebbe qualche ombra in più. Può succedere in caso di sconfitta dei nerazzurri, perché la Lazio si è rifatta sotto, ritrovandosi con la passeggiata, al di là di quanto dica il risultato, sul Brescia. E in caso di pareggio a Bergamo, con una vittoria a Napoli sarebbe lei a conquistare la “medaglia d’argento””.