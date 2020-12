Bianchi: “Scudetto? Il Milan andrà in difficoltà, l’Inter ha un’ottima rosa. Gomez utile a tutte le big”

L’ex attaccante e ora commentatore Rolando Bianchi ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della corsa al titolo: “Chi vincerà? Ho la mia idea: il Milan andrà in difficoltà. Non ha grandi ricambi. Contro il Parma con Ibra avrebbe portato i tre punti a casa. Manca l’alternativa. Juve, Inter e Napoli hanno un’ottima rosa. Poi può capitare l’impresa, ricordate la mia Reggina? Il Milan può anche arrivare fino in fondo, oggi però sfida il Genoa che deve cercare di risalire: la partita di stasera sarà indicativa”.

Bianchi ha detto la sua sul caso Gomez-Atalanta: “È un giocatore straordinario. Spero possa restare a Bergamo, sarebbe utile a qualsiasi grande squadra. Il Milan se dovesse andar via Calhanoglou, il Napoli, la Lazio. Ma comincia ad avere un’età, a Bergamo può anche sbagliare due-tre partite, da altre parti magari no. Dovrà fare una scelta ben ponderata”.