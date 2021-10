Bianchi: “Scudetto? E’ ancora presto. Belotti vuole giocare le coppe europee”

Le parole dell'ex bomber: "La Serie A si sta alzando di livello, negli ultimi anni abbiamo avuto un percorso inverso, ma ora stiamo vedendo la qualità"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Rolando Bianchi , ex centravanti, ha parlato così del campionato italiano: "La Serie A si sta alzando di livello, negli ultimi anni abbiamo avuto un percorso inverso, ma ora stiamo vedendo la qualità".

"Il Napoli sta facendo un campionato strepitoso, sta avendo quella continuità che non ha mai avuto. Però stabilire una favorita ora è ancora prematuro, se il Napoli prosegue questo percorso può raggiungere questo obiettivo che sta inseguendo da anni".

"Belotti probabilmente vuole giocare le coppe europee e il Torino non gli garantisce questa possibilità. Credo stia facendo una valutazione diversa perché è nel periodo più importante della sua carriera: o va via adesso o si lega a vita al Torino. Che non sarebbe certo negativo, diventerebbe una bandiera, però è comprensibile un suo addio".