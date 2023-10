Bianchi: “Vinsi gara a palleggi con un limone contro Maradona prima di Inter-Napoli”

Ottavio Bianchi sconfisse Diego Armado Maradona in una gara di palleggi? A confermare la leggenda è direttamente l'ex allenatore del Napoli, intervistato da Il Mattino. Questo il racconto: "Certo, a San Siro, prima di una partita contro l'Inter - ricorda -. Diego era lì che palleggiava con un limone durante il riscaldamento e tutti intorno lo guardavano estasiati.

Allora io mi avvicinai alla cesta di frutta e presi un altro limone. E iniziai io a palleggiare: 'Diego, tu quanto ne hai fatti?'. Ne feci uno più di lui. Per tutto l'anno non faceva che chiedermi la rivincita ma non l'ha mai avuta: sapevo bene che mi avrebbe massacrato".