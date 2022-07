Inter, sold out abbonamenti. Biasin: “La passione se ne fotte del mercato”

Fabrizio Biasin ha commentato la notizia dell'esaurimento dei posti disponibili per gli abbonamenti a San Siro in vista della prossima stagione

"Inter, 7 luglio, disponibilità di abbonamento esaurite. La passione se ne fotte del mercato". Con queste parole su Twitter, Fabrizio Biasin ha commentato la notizia dell'esaurimento dei posti disponibili per gli abbonamenti a San Siro in vista della prossima stagione. Una passione, quella dei tifosi dell'Inter, che non conosce davvero confini. Ecco il post: