Biasin: “Dopo 2 anni di pressione totale e ambiente stressatissimo l’Inter aveva bisogno di…”

Fabrizio Biasin ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi, in campo e fuori. Soprattutto, il giornalista parla dell'atteggiamento dell'ex Lazio

"Il qui presente, tra l’altro, era scettico. Cioè, il mister ciuffato raccattava la pesantissima eredità di Conte e doveva farsi valere in un ambiente martoriato dalle malelingue (“Dove vuoi che vada l’Inter, vanno via tutti, Conte per primo”). C’era di che preoccuparsi. Ebbene, Inzagun non ha fatto un plissé, anzi. Tutti gli dicevano “imposta il 3-5-2 alla Conte, minchione, non strafare”, ma lui ha fatto di testa sua e ora mette in campo la squadra italiana più europea che c’è (...). Non ha sbagliato una dichiarazione nei pre e post partita, e saranno certamente frasi fatte e molto poco elaborate ma sono quello che serviva dopo due anni di pressione totale e ambiente stressatissimo".