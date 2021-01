Biasin: “Inter, come si fa a rompere le balle a Conte? Non se lo merita. E fa niente se…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha difeso l’operato di Antonio Conte. L’Inter viene da 8 vittorie consecutive in campionato, dove occupa la seconda posizione in classifica a un solo punto dal Milan capolista:

“L’Inter ne ha vinte 8 di fila. Ora, ditemi voi se si può rompere le balle a Conte. No, non si può e neppure se lo merita. E fa niente se il Crotone ne ha fatti due, fa niente se Vidal si sta rivelando più un problema che un vantaggio, la squadra ha talmente tanta “forza d’urto” da non temere (quasi) nessuno“.

(Fonte: TMW)