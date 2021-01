Skriniar: “Il Tottenham? Non giocavo molto, non ero contento. Ma volevo restare all’Inter”

Nel corso dell’intervista concessa a Sport Mediaset (qui la prima parte), Milan Skriniar ha raccontato la sua estate di mercato, che lo ha visto prepotentemente nel mirino del Tottenham di Josè Mourinho.

Il difensore slovacco ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare l’Inter:

“Le voci sul Tottenham? Non so se posso dire che mi abbiano fatto piacere. Sul finire della scorsa stagione non ho giocato tantissimo, non ero molto contento. Ma volevo rimanere all’Inter, ero contento per la squadra. Ora sono contento di aver trovato continuità nelle mie prestazioni e che sto giocando di più“.

(Fonte: Sport Mediaset)