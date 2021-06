Biasin: “Effetto Europeo sul mercato degli Azzurri. Barella? Ecco quanto vale. E l’Inter…”

Sono bastate due gare per aumentare le valutazioni dei ragazzi di Mancini

"Di Lorenzo del Napoli, affidabilissimo con Gattuso, sarà punto di riferimento anche per Spalletti: la sua valutazione è passata da 20 a 28. L’altro azzurrissimo da mille e una notte si chiama Domenico Berardi. Il ragazzo è al Sassuolo da una vita e non sembra intenzionato a partire, ma le celebri “sirene” iniziano a farsi sentire, sia in Italia che all’estero (piace assai in Premier). I pupi di Mancini che valgono di più? Da una parte Donnarumma, passato da zero (era “scaduto”) a 50 milioni (per stare bassi) nel breve arco di una firma, quella che tra breve lo trasformerà in un nuovo portiere del Psg".