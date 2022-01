Biasin: “Bello che l’Inter abbia tutti questi impegni. Impossibile pensare che…”

Le parole del giornalista: "L'Inter col Venezia ha probabilmente giocato una delle peggiori partite dell'era Inzaghi però era sempre lì nell'area avversaria"

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento molto positivo dell'Inter: "Arrivano 10 giorni molto impegnativi dopo la sosta, la situazione non è semplice: ma l'Inter ha lavorato tanto per arrivare ad avere questi impegni, è bello che li abbia. Se uno si immagina che l'Inter possa giocare tutte le partite come a dicembre, è impossibile: lì l'Inter era una squadra straordinaria. Che ci siano cali è normalissimo, ma se porti comunque a casa vittorie, va bene così. I gol alla fine? Se tu negli ultimi minuti pensi ai rigori e l'altra squadra pensa a far gol, c'è differenza. L'Inter col Venezia ha probabilmente giocato una delle peggiori partite dell'era Inzaghi però era sempre lì nell'area avversaria e prima o poi il gol arriva. Dzeko è stato il peggiore in campo, ma Inzaghi l'ha lasciato lì".