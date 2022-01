Inter, ecco il summit di mercato. Dal club assicurano: “Bastano due telefonate per…”

Il summit tra il presidente Zhang, l'ad Marotta, il tecnico Inzaghi, l'ad Ausilio e il suo vice Baccin è in programma nelle prossime ore

"Tra oggi e domani le idee dell'Inter sul mercato saranno più chiare". Apre così il focus del Corriere dello Sport su quello che sarà l'incontro decisivo per il mercato in casa Inter. Spiega in merito il quotidiano: "Il summit tra il presidente Zhang, l'ad Marotta, il tecnico Inzaghi, l'ad Ausilio e il suo vice Baccin è in programma nelle prossime ore («Al momento non c'è niente di fissato, ma ci sentiamo tutti i giorni. Bastano due telefonate per vederci» rassicurano da viale della Liberazione) dovrà tenere conto della necessità, espressa dall'allenatore e condivisa dalla dirigenza, di puntellare la rosa".