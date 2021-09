Biasin: “Bravissima Inter. Cosa vuoi dire a una squadra che ha vinto 6-1?”

L'analisi del giornalista sulla vittoria dell'Inter: "La medicina migliore per superare una sconfitta (immeritata), è una vittoria"

"La medicina migliore per superare una sconfitta (immeritata), è una vittoria. Questa può sembrare una cazzata è in effetti lo è, ma cosa vuoi dire a una squadra che ha vinto 6-1? Mai così tanti gol nelle prime 4 partite da ben 61 anni: bravissima Inter". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, sulla roboante vittoria per 6-1 dell'Inter ai danni del Bologna.