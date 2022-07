Biasin: “Bremer, l’Inter ha commesso questo peccato mortale”

In studio a Sportitalia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del mancato approdo all’Inter di Bremer: “Bremer, il peccato mortale dell’Inter è stato temporeggiare nelle scorse settimane e la Juventus si è inserita. Poi ha vinto il potere dei soldi, col Torino e con il difensore stesso. L’Inter si è fatta fregare, perché non ha fatto la stessa proposta di oggi qualche settimana fa? La Juve ha speso una cifra considerevole per un giocatore perfetto per la difesa e che guadagna meno di de Ligt”, le sue parole.