Biasin: “Calhanoglu tre pianeti sotto Eriksen: non è un fenomeno, ma ora…”

Le parole del noto giornalista di Libero sull'approdo del centrocampista turco in nerazzurro dopo l'addio al Milan

Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter, si attende solo la firma sul contratto ormai dopo le visite mediche. Dell'approdo del turco in nerazzurro ha parlato così Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, in diretta a Tutti Convocati su Radio24: “Calhanoglu non è un fenomeno ed è tre pianeti sotto Eriksen per me, ma ora serviva mettere una pezza e in questo momento hai messo la migliore pezza possibile”, le sue parole.