Gds – Calhanoglu, niente bonus e non guadagnerà 5 mln subito: le vere cifre

Quanto guadagnerà il centrocampista turco, appena passato dal Milan all'Inter? Meno di quanto si è letto in queste ore

E' cominciato il balletto di cifre intorno al contratto di Hakan Calhanoglu . Quanto guadagnerà il centrocampista turco, appena passato dal Milan all'Inter? Si è parlato di un contratto da 5 milioni di euro più bonus. In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport, le cifre sono un po' diverse.

Hakan Calhanoglu"metterà oggi la firma sul nuovo contratto triennale, che non prevede bonus, ma solo premi di squadra. E sarà un accordo a salire: 4,5 milioni netti per il primo anno e 5 all’anno per le seguenti due stagioni", scrive la Rosea.