Biasin fotografa il caos di Juve-Inter: “Da quello che ho capito…”

Se non è caos poco ci manca. Porte chiuse, rinviata, ufficiale porte chiuse e nuova ipotesi rinvio. Il tira e molla sul campionato italiano tocca da vicino la sfida di Torino, che sarà la più vista nel mondo di questo week-end. Gli effetti del Coronavirus hanno portato al rinvio della sfida con la Samp e alla decisione di giocare il big match dell’Allianz Stadium a porte chiuse.

Nelle ultime ore però pare che qualcosa sia cambiato. E si potrebbe tornare sulla decisione di chiudere al pubblico la sfida scudetto. In palio ovviamente ci sono tanti soldi e non solo la visibilità dell’Italia agli occhi dell’universo. Fabrizio Biasin in un ironico tweet sottolinea la situazione caotica: “Da quello che ho capito Juve-Inter si gioca a data da destinarsi. Con le porte aperte ma al chiuso. Però causa coronavirus non dovrebbe giocarsi domenica. E lo stadio sarà chiuso ai giocatori. Entrerà solo il pubblico. Martedì. Finalmente un po’ di chiarezza. Forza azzurri!”.