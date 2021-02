Biasin: “Stagione particolare per i capitani. Conte ha dato fiducia ad Handa e lui…”

A Skysport l'intervento del giornalista che ha parlato del Milan e di come il rapporto allenatori capitani abbia caratterizzato questa stagione

Fabrizio Biasin, a Skysport, è intervenuto per parlare delle sfide di Europa League e a proposito del Milan, impegnato contro la Stella Rossa, ha sottolineato: «Ho apprezzato le dichiarazioni di Pioli. Il Milan, come il 99% delle squadre italiane, non è perfetta. È in un momento di calo e deve superarlo. Che i rossoneri perdano il derby, anche in quella maniera, sta nell'ordine delle cose in questo campionato. Adesso sta tutto nel vedere se i rossoneri sono abbastanza scafati da un punto di vista dell'esperienza per uscire dalla situazione. Stare lì a drammatizzare sembra proprio una cosa palesemente italiana. La reazione deve venire da parte di tutti. Da parte del capitano del Milan per esempio».