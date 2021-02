Post-Handanovic, nome tutto nuovo. Bild: “L’Inter vuole Gulacsi. E offre addirittura…”

Secondo il quotidiano sportivo tedesco, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul portiere del Lipsia Peter Gulacsi: le ultime

L'ottima prestazione di Samir Handanovic nel derby di domenica contro il Milan non sposta i ragionamenti dell'Inter legati al futuro della porta. L'obiettivo del club nerazzurro è infatti quello, per l'anno prossimo, di trovare un estremo difensore di livello da affiancare allo sloveno per poi sostituirlo nel ruolo di primo.