Biasin: “L’Inter è più debole dell’anno scorso, ma ha carattere. A questa squadra manca Eriksen”

Intervenuto come di consueto a Pressing per commentare la giornata di campionato, Fabrizio Biasin ha analizzato la sconfitta dell'Inter all'Olimpico contro la Lazio:

INTER - "Non sono d'accordo sul fatto che l'Inter non abbia carattere. Anzi, secondo me ne ha avuto troppo. A un certo punto ha perso la testa. Dicevamo sempre che aveva avuto carattere nel rimontare tante partite, ma bisogna rendersi conto che è più debole dell'anno scorso. Brozovic e Barella sono bravissimi, con Eriksen erano perfetti. Manca il terzo quest'anno. In quel ruolo lì manca. Con la Lazio brutto capitolo, ma si può chiudere lì".