Mercato Inter, Biasin: “Cavani bollito? Una figurina Panini ha iniziato a lacrimare”

33 anni, di gol ne ha fatti e altri probabilmente ne farà. Edinson Cavani sta per concludere la sua esperienza al PSG che non rinnoverà il suo contratto. Pare che l’Inter sia interessata a portarlo a Milano proprio per la sua esperienza. Ma c’è chi gli dà del bollito e di quello parla nel suo tweet di Fabrizio Biasin.

Sulla considerazione che l’attaccante abbia già dato tutto non sarebbe d’accordo un ex giocatore nerazzurro che considera gli uruguaiani uomini fatti di pasta speciale. “All’ennesimo articolo “Cavani è un bollito” la figurina Panini di Lele Adani ha iniziato a lacrimare”, ha scritto.