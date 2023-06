Biasin cita il caso Skriniar: “L’Inter si è tenuta Milan perché non hanno lasciato fare…”

Fabrizio Biasin ha recentemente fatto il punto sul mercato dell'Inter negli studi di QSVS. Il concetto espresso riguardava la fiducia che il presidente Steven Zhang dovrebbe avere nei dirigenti Marotta e Ausilio . quando si tratta di anticipare un operazione di mercato. Il rischio, in caso di tentennamenti, è quello di perdere il proprio obiettivo e di rimanere senza l'alternativa desiderata. Incastri delicati di mercato, insomma.

A questo proposito Biasin ha citato il "caso" Skriniar, riavvolgendo il nastro ad un anno fa: "L’Inter si è tenuta Skriniar proprio perché non hanno lasciato fare a Marotta e Ausilio. Fosse stato per loro avrebbero preso subito Bremer e venduto successivamente lo slovacco. E invece…" E invece Bremer è stato acquistato dalla Juve grazie ai soldi di de Ligt e Milan Skriniar è rimasto all'Inter, in una delle sue stagioni peggiori.