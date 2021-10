Biasin: “Inzaghi diseducativo per le scuole calcio? Un po’ di coerenza, una settimana fa…”

Il giornalista sportivo ha fatto notare l'incoerenza dopo alcune accuse arrivate a Simone Inzaghi, per l'affermazione sui giocatori a terra

Fabrizio Biasin ha commentato chi, dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi di ieri, sta puntando il dito sulle sue affermazioni. Il tecnico nerazzurro ha fatto presente che la sua squadra non butterà più fuori il pallone in caso di giocatore a terra, ma aspetterà invece il fischio dell'arbitro. Questo il pensiero di Biasin: “Non portate Simone Inzaghi nelle scuole calcio, non fermarsi è diseducativo”. Eh no, mettiamoci d’accordo: una settimana fa era “basta buttare fuori il pallone!”, oggi “non buttare fuori il pallone è diseducativo!”. Che bisogna fare con ‘sto pallone? Un minimo di coerenza".