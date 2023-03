Biasin: “Conte? Beato chi lo prende se ha strumenti giusti. Altrimenti meglio…”

Antonio Conte è senza una panchina. Dopo l’addio al Tottenham, l’allenatore aspetta una nuova chiamata per ripartire. Si è parlato anche di un possibile ritorno all’Inter, ecco il pensiero di Fabrizio Biasin sul suo futuro: “L’ex tecnico del Tottenham saluta Londra e la prima cosa che tutti si chiedono non è “come mai la sua esperienza con gli Spurs è andata male?” ma “chi avrà la fortuna di portarselo in panchina?”.