Biasin: “Conte ha svuotato il bancomat e lasciato i problemi. Inzaghi non sarà perfetto ma…”

"Simone Inzaghi è un allenatore perfetto nella misura in cui Schettino può mettersi a dare lezioni di eroismo, ma non è neppure l’impresentabile che qualcuno vuol far credere. Le otto sconfitte in campionato sono un’enormità, ma fanno impressione più per come vengono riportate che per come sono arrivate. L’Inter dell’“impresentabile” è seconda in campionato, ha vinto una Supercoppetta che è sempre meglio che non vincerla, è in semifinale di Coppa Italia e domani si godrà un sorteggio nei quarti di Champions che ad Appiano mancava da dodici anni.