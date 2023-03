Inzaghi, ancora non basta. Futuro sempre in bilico, l’Inter vuole una scossa in A

"Pesa ma non basta. E sì che pesa, perché il traguardo mancava da 12 anni e non si può non metterlo sul conto di Simone Inzaghi, alla voce risultati raggiunti, risultati oltre le aspettative e le richieste del club. Ma non basta, no, se il riferimento è al futuro sulla panchina dell’Inter. Perché qui si torna e questo resta il punto, il giorno dopo lo sfogo dell’allenatore. Senza troppi giri di parole: la valutazione sul tecnico sarà complessiva. Non è e non sarà un risultato a determinarla, ma un insieme di situazioni. Di certo, nessuno dentro l’Inter – dal presidente Steven Zhang in giù – ritiene accettabile trovarsi a 18 punti dal Napoli, in una classifica che senza penalizzazione della Juve vedrebbe i nerazzurri al terzo posto", spiega La Gazzetta dello Sport.