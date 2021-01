Biasin: “Conte ha sbagliato ma ha fatto esattamente ciò che gli mancava: inc****rsi per…”

è ovviamente sbagliato, ma è esattamente quello che gli mancava: incazzarsi come una bestia non per difendere se stesso, ma per difendere l’Inter

. Gli costerà una giusta squalifica (e, ripetiamo, non si fa), ma paradossalmente è una bella notizia”. Con queste parole Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare l’elemento positivo della discussione accesa tra Antonio Conte e l’arbitro Maresca. Quel sentimento di appartenenza al club che ti spinge a combattere battaglie contro tutto e tutti.