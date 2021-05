Inter, Biasin: “Conte e Marotta vogliono restare ma sono preoccupati”

In casa Inter c'è grande attesa per il confronto tra Conte e Zhang per delineare il futuro del club nerazzurro: il pensiero di Biasin

Matteo Pifferi

In casa Inter c'è grande attesa per il confronto tra Conte e Zhang per delineare il futuro del club nerazzurro. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, su Twitter ha fatto chiarezza:

Conte vuole restare all'Inter? Sì. Marotta vuole restare all'Inter? Sì. I due sono preoccupati? ...Sì. È in arrivo l'incontro con la proprietà, i due e il resto della dirigenza pretenderanno (legittima) chiarezza sui programmi per il futuro del club".