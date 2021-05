Sconcerti: “Calvarese ci ha riportato al calcio dove c’era sudditanza psicologica”

Su Calciomercato.com il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del Var e anche della direzione di gara di Calvarese in Juve-Inter

«Ci ha riportato ad un vecchio calcio, al calcio dove c’era sudditanza psicologica, e sembrava antichità. Ma io sto sempre dalla parte degli arbitri. L’arbitro ha il diritto di sbagliare. Gli arbitri sono la parte migliore del calcio, partono in 50.000 e arrivano in 50. E sono costretti a studiare».

«Fammi dire una cosa sul Milan. E’ sceso in campo morto, sfinito, senza nervi. Si è visto nettamente il confine della squadra. In un vecchio calcio il Milan avrebbe vinto questa partita 1-0, ma ora non succede più, ed è un bene».