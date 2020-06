Biasin: “In questi tre mesi Conte ha fatto il Conte. Scudetto? Parla così perché la Juve…”

Durante la trasmissione radiofonica Tutti Convocati, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato delle mosse di Conte sull’Inter durante la sosta forzata:

“In questi tre mesi Conte ha fatto il Conte. È intelligente e ha ragionato sul materiale che ha e si è ripresentato col 3-4-1-2 dove ha brillato Eriksen. Se l’Inter gioca come i primi 60′ può andare lontano. Fino a ieri Conte era un fallimento, una delusione, da ieri è da scudetto. Dopo il Napoli molti pensavano che Conte avrebbe lasciato fuori Lautaro, invece lo ha rimesso in campo. Finisce la partita ed Eriksen parla di scudetto, è il giocatore che ti serve per tirare su gli altri. Conte parla così anche perché vede che la Juve ha dei problemi”.