Biasin: “Conte? La sensazione è che voglia continuare all’Inter ma alle sue condizioni. Zhang…”

Intervenuto sulle colonne di Libero, il giornalista Fabrizio Biasin ha presentato così la sfida tra Inter e Getafe, con focus inevitabile su Antonio Conte:

“Ben ritrovati all’ennesima puntata della questione Conte, che oggi non è nemmeno troppo centrale perché alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (profonda Germania) si gioca Inter-Getafe (diretta ore 21 su Sky, Eriksen spera in una maglia da titolare). Trattasi di ottavo di finale in gara unica di Europa League, ovvero di un appuntamento importante dal quale si può uscire in due soli modi: vinci e vai avanti, perdi e vai in vacanza (corta, la prossima stagione inizia presto). La questione di cui sopra è nota: Conte si è incazzato come un lupo affamato dopo Atalanta-Inter, se l’è presa con l’Inter stessa, lunedì ha detto chiaramente che le sue intenzioni sono quelle di restare in sella per provare a vincere in nerazzurro, quindi si è sentito telefonicamente con patron Zhang per stabilire una sorta di «tregua». Ieri la Curva Nord ha espresso il suo totale appoggio nei confronti del tecnico ed eccoci qua, con Conte che parla in conferenza ma dribbla qualunque questione come neanche Domenico Morfeo nei giorni buoni”.

CONTE – “Dice così, Conte: «Europa League? Non conta se è importante per me. È una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l’Inter. Parliamo per il noi e non per l’io. Dovremo essere bravi a cercare di dare il massimo senza avere rimpianti». Leggi “noi” e capisci che in qualche modo l’allenatore cerca di allargare gli inclusi nel cerchio dell’ammmore rispetto a sabato sera, quando, piccato, disse: «Gli 82 punti ce li gustiamo noi che lavoriamo ad Appiano: me, i calciatori, i magazzinieri, i massaggiatori, Oriali, le persone che stanno sempre vicino alla squadra». Tentativo di abbassare i toni? Possibile, del resto ogni chiarimento è stato rimandato a data da destinarsi e comunque dopo l’Europa League stessa. Ancora Conte: «La squadra in campionato ha raccolto i punti che ha meritato, è stato un buon percorso, con progressi importanti sotto tutti i punti di vista e ora arriviamo a giocarci questa competizione. Potrà essere una partita sporca e dovremo sporcarci, ma la squadra ha raggiunto la maturità per calarsi in questo tipo di gara». Ed è così, lo dimostrano gli ultimi match in campionato, in particolare quello con l’Atalanta. Resta da capire cosa accadrà a pallone fermo. La sensazione è che Conte abbia tutta l’intenzione di continuare il suo percorso, ma alle sue condizioni, difficilmente negoziabili (mercato importante, figure dirigenziali da cambiare). Il punto di vista del presidente Zhang, al momento, lo conosce solo il presidente Zhang“.