Biasin: “#ConteOut in tendenza? Cosa senza senso. Ma questo dice anche che…”

Basta una sconfitta dopo otto vittorie consecutive per tirare fuori tutta la rabbia dei tifosi dell’Inter, nonostante la prestazione contro la Sampdoria ci sia stata. I nerazzurri meritavano infatti di più, ma una fetta del tifo ha deciso di adirarsi contro Antonio Conte, tanto da mandare in tendenza su Twitter l’hashtag #ConteOut. In merito, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha scritto: “Che l’# “ConteOut” sia in tendenza dopo 8 vittorie di fila è cosa senza senso, ma dice anche che la linea dell’incazzatura perenne non paga: al primo inciampo la gente si incazza più di te. Servirebbe qualche sorriso (vero) in più ma, ovvio, certe cose non si fanno a comando”.