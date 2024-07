Fabrizio Biasin, su X, ha voluto fare una considerazione sul numero 36 nerazzurro: "Anche quest'anno, come nei precedenti, c'è chi pensa "sì, però, ma". E invece anche quest'anno, come nei precedenti, giocherà a destra, sinistra, da terzo, quinto, non romperà mai le balle e sarà utile come un coltellino svizzero. Matteo Darmian è tornato a casa: ad avercene".