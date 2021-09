Inter, Biasin: “Barella capitano? Dieci motivi per dire sì. E comunque…”

Il giornalista elenca dieci motivi per dire sì a Barella capitano

Con molta probabilità il prossimo capitano dell'Inter sarà Nicolò Barella . Quando Samir Handanovic lascerà l'Inter o comunque non sarà più il portiere titolare, toccherà al centrocampista indossare la fascia. Su L'Interista, Fabrizio Biasin elenca dieci motivi per dire sì a Barella capitano.

2) Può essere una buona “carta di scambio” in sede di rinnovo contrattuale (io ti do la fascia, tu non mi chiedi la luna).

6) È già riconosciuto dai compagni come uno dei leader, in campo ma anche fuori (vedi gag con Brozovic e tavolate varie).

7) Quando i giocatori spergiurano “io tifo Inter da quando ero bimbo!” spesso dicono una boiata strappa-applausi, lui no, ha il sangue nerazzurro per davvero (familiari compresi).

9) Non si è mai risparmiato un secondo, non ha mai prodotto una polemica, non ha mai mancato di rispetto ad alcuno. Queste tre cose vanno bene pari-pari anche per Skriniar, ecco perché lo slovacco sarebbe un degnissimo “vice”.