Biasin: “Eriksen? Questo è quello che immagino io. Conte non è fesso e sa che quella mossa…”

Dagli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin è tornato sulla decisione di Antonio Conte di inserire Eriksen nei minuti di recupero nel corso di Inter-Bologna. “Per non parlare di Eriksen bastava lasciarlo in panchina. Siccome Conte non è fesso e sa perfettamente che quella mossa lì comporta una reazione, vuol dire che lo ha fatto apposta. Lo ha fatto per provocare il giocatore? Sinceramente non credo che lui ce l’abbia con Eriksen”.

“Metti in vetrina non la bella vittoria col Bologna, ma la polemica. Quello che posso immaginare io è che Antonio Conte, che ha il suo carattere, che sta facendo un bel lavoro, perché crearsi un problema in questo caso. Allora secondo me Antonio Conte che non ha digerito la chiacchierata a Villa bellini, che non ha digerito determinate cose, non ce l’ha con Eriksen, fa così per rompere le balle a… Il problema è che con quella cosa lì che è inutile, hai messo in cattiva luce l’Inter. Per me questa non è una provocazione nei confronti del giocatore”.

(Telelombardia)