Biasin: “Caso Eriksen creato da Conte: rispetto più importante delle vittorie. Domani l’Inter…”

Su TuttoMercatoWeb, il giornalista di Libero e noto tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin è tornato a parlare del caso Eriksen: “Esiste solo perché Conte ha deciso di buttare dentro il suo giocatore al minuto 90, senza un vero perché. Se non avesse fatto nulla, se avesse lasciato il danese in panca, non se ne sarebbe parlato. Così, in qualche modo, ha messo in difficoltà un professionista, creato un problema al club, distolto l’attenzione dalla bella vittoria contro il Bologna (e dalla prestazione di Hakimi!). Non c’è una logica dietro a questa scelta. È legittimo voler fare a meno di un giocatore, decisamente meno legittimo farlo in questa maniera. Il rispetto è più importante delle vittorie e – badate bene – questo non significa pensare che Conte stia lavorando male (tutt’altro, ha trovato la “sua” Inter), semmai significa che può fare ancora meglio mettendo da parte determinati, inutili, evitabili, masochistici comportamenti”.

Biasin ha parlato anche della delicata sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, con un occhio all’altro match del girone: “E poi c’é il campo: domani l’Inter si gioca molto, moltissimo. Barella è a rischio, Vidal pure, a Madrid possono ragionare su uno pseudo “biscotto itinerante”, ma tutto questo conta nulla. I nerazzurri devono vincere la loro partita, osanna o borbottii saranno soltanto inevitabili effetti collaterali“.