Biasin: “L’unico errore di Lautaro è stato incazzarsi. Certi media, invece…”

Fabrizio Biasin è tornato sulla tanto chiacchierata vicenda del finale di Inter-Milan legata all'attaccante argentino

Fabrizio Biasin è tornato sulla tanto chiacchierata vicenda legata al finale rovente di Inter-Milan, con protagonista Lautaro Martinez: "L'errore di Lautaro è stato incazzarsi come un Toro. Ha sbagliato, ma è tutto lì. L'errore dei tifosi non c'è: sono tifosi, scrivono quel che vogliono. L'errore di certi media è aver cavalcato un "pare che…" e averlo trasformato in "notizia". E questo no, non va fatto".