Biasin, frecciata a Lukaku: “Non bisogna prendere per culo la gente. Se dici certe cose sei…”

Continuano a far discutere le parole rilasciate da Romelu Lukaku a hln.be. Fabrizio Biasin ha commentato su Twitter

"Esiste il diritto di inseguire il soldo, ma anche il dovere di non prendere per il culo la gente. Se dici “resto qua” ma pensi "magari vado via", forse sei un bravo calciatore, di sicuro sei un chiacchierone. Il guaio è che questa frase vale per un crescente numero di giocatori".