Biasin: “L’Inter al 45′ del derby peggio di Morgan e Bugo. Ci sono gruppi che con i maroni…”

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin è tornato sulla vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan, mettendo in risalto soprattutto il carattere della squadra di Antonio Conte:

“L’Inter ha vinto il derby, ma alla fine del primo tempo sembrava messa peggio di Morgan e Bugo, poi ne è venuto fuori come Diodato: che secondo tempo ragazzi. Molti dicono: “L’Inter gioca male” e in parte è vero. Ma è il solito discorso del calcio-spettacolo: c’è a chi piacciono i 43243 tocchi e chi ammira i gruppi con i maroni che raggiungono il successo spinti dalla “fame”. L’Inter ha la fame del suo allenatore e pazienza se non sembra il Barcellona di Guardiola. Che Brozovic sia il vero insostituibile dei nerazzurri lo scriviamo da un mese, quindi evitiamo; meglio spendere due parole su De Vrij, il più continuo tra tutti. È arrivato a parametro zero, sta disputando una stagione mostruosa: bravo lui e chi l’ha pescato dalla Lazio“.

(Fonte: TMW)