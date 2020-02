Biasin: “Inter, su Lukaku ero scettico. Ha avuto ragione Conte. Ieri sera avrei voluto…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero vicino alle vicende di casa Inter, ha analizzato la fantastica vittoria nerazzurra in rimonta nel derby contro il Milan, spinta ancora una volta dal suo leader. Romelu Lukaku. Un giocatore che, prima del suo arrivato in nerazzurro, non convinceva a pieno lo stesso Biasin, che ha detto:

“Eriksen di classe superiore ma forse non ha ancora i ritmi e Conte ha preferito andare più sulle certezze Vecino è stato tra i migliori. Handanovic credo sia il miglior portiere della Serie A. Se l’Inter tessera Viviano è per non lasciare nulla di intentato, evidentemente Padelli non dà tutto questo affidamento. Ieri l’Inter è scesa in campo male, forse si sono cullati sul risultato della Juve, mi sarebbe piaciuto assistere all’intervallo e sentire Conte come li ha svegliati. Non immaginavo che Lukaku potesse incidere così tanto in campo e nello spogliatoio dell’Inter, ero scettico per il prezzo ma Conte ha avuto ragione a volerlo a tutti i costi“.

(Fonte: Radio Sportiva)