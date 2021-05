Biasin: “Guai finanziari Inter non sono un mistero. Ma sembra che alcuni…”

Per il giornalista c'è chi marcia con piacere sulle difficoltà in cui versa il club nerazzurro

Rimbalzano da più fronti, ancor più nelle ultime ore, notizie sulle difficoltà economiche in cui versa l'Inter. Difficoltà condivise dalla stragrande maggioranza dei club europei, alla luce dei disastri causati dal Covid. Eppure, stando alle ricostruzioni di alcuni particolarmente attenti alle vicende di viale della Liberazione, sembra che soltanto i nerazzurri siano chiamati a grossi sacrifici per uscire dalle sabbie mobili. Situazione piuttosto singolare. "Il problema sui guai finanziari dell'Inter - che ci sono, non è un mistero - è che molti, più che limitarsi a raccontarli, sembra che se li augurino", ha scritto Fabrizio Biasin su Twitter.