FCIN1908 / Cessioni? Inter valuta come tutti. Ma studia alternative: un profilo fa impazzire

L'Inter, come tutti i club in Europa, valuterà offerte per i giocatori considerati sacrificabili. Ma i nerazzurri già studiano le alternative

Redazione1908

L’Inter non mette le barricate, un big potrà partire per far fronte alla crisi economica seguita al Covid. Una posizione condivisa da qualunque club in Europa.

Ma se sacrificio dovrà essere, sarà poi importante aggiudicarsi giovani di prospettiva che hanno già dimostrato il proprio valore in Serie A. Da mesi, ormai, le attenzioni dei nerazzurri sono concentrate sul centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, il quale, per diverse ragioni, fatica a trovare l’intesa per il rinnovo con la società viola, che inizialmente gli aveva proposto 800 mila euro più bonus (attualmente ne guadagna 400 mila) fino al 2025.

Il rifiuto del calciatore è stato netto è ha indotto la Fiorentina ad alzare la posta, salendo oltre il milione di base fissa, ma nel frattempo Vlahovic ha continuato a segnare e il suo valore a crescere.

Al di là del rinnovo, secondo quanto appreso da Fcinter1908, l’Inter osserva con grande attenzione l’evoluzione della vicenda, perché lo stipendio del calciatore è assolutamente in linea con i piani futuri del club nerazzurro e si può lavorare anche sul prezzo del cartellino, nonostante Commisso lasci filtrare che il valore del calciatore si aggiri attorno ai 60 milioni di euro. Valutazione non congrua, se paragonata all’ingaggio che il club viola gli ha proposto. L’Inter è alla finestra.