Biasin: “Hakimi unica offerta ufficiale. Rischio concreto che possa partire”

Il giornalista ha parlato delle offerte ricevute dall'Inter per l'esterno marocchino

Tra i possibili sacrificabili dell'Inter per fare cassa c'è anche Hakimi. Il club nerazzurro, però, chiede un'offerta super per privarsi del marocchino. Questo il commento di Biasin:

Si parla di Hakimi perché, al momento, quella per Hakimi è l'unica offerta ufficiale arrivata all'Inter. In assenza di offerte per altri giocatori il rischio che possa partire (a cifre importanti) sarà concreto, viceversa si vedrà. È una bella notizia? No. È la verità? Sì.