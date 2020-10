Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati e ha parlato dell’infortunio del centravanti dell’Inter

“Lukaku è stato il 70% dell’Inter in questo inizio stagione, quindi assenza pesante, però non è che l’Inter non abbia alternative da mettere in campo, magari può essere l’occasione per vedere alternative”.