Biasin: “Insigne piace, ma l’Inter cerca altro. Sanchez non si muove”

Il commento del giornalista al possibile interessamento dell'Inter per l'attaccante del Napoli

Nella giornata di ieri è emerso l'interesse dell'Inter per Lorenzo Insigne del Napoli. L'attaccante non trova un accordo per il prolungamento del contratto che scade alla fine della prossima stagione con De Laurentiis. Si è parlato anche di un possibile inserimento di Sanchez nella trattativa.