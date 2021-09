Biasin: “Inter-Atalanta tornano a casa con una certezza. La Champions dirà…”

L'analisi del giornalista dalle colonne di Libero sul pareggio tra le due squadre

Dalle colonne di Libero, Fabrizio Biasin commenta il pareggio di San Siro tra Inter-Atalanta. Per il giornalista il 2-2 è il risultato più giusto alla fine di una gara dalle mille emozioni. "La partita più pazza del mondo termina col risultato più giusto del mondo: 2-2. Perfetto, corretto, sintesi assoluta di un match che passerà alla storia per aver provocato mezzi infarti da una parte e pure dall’altra. Certo, in Inter-Atalanta c’è stata anche tanta “confusione tattica”, ma è più merito delle due rispettive “fasi offensive” che delle pressatissime “fasi difensive”.