Biasin: “Inter, c’è una conferma. Il pareggio non scontenta Inzaghi e Gasperini”

Termina con un pareggio a reti bianche la sfida del Gewiss Stadium: oggi il Milan può approfittarne e tornare in testa

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Libero, ha analizzato il pareggio a reti bianche tra Atalanta e Inter: "Diciamolo: ieri sera non ci siamo divertiti. Il primo e il terzo attacco della serie A, messi insieme, hanno sfornato la bellezza di zero gol. Oh, succede. Del resto la Dea combatte da tempo con il covid e gli infortuni, mentre i campioni d'Italia, reduci da 120 minuti (e passa) parecchio sfiancanti, avevano le batterie decisamente scariche. [...] Ne è venuta fuori una partita assai meno bella rispetto a quella del girone d'andata che, però, conferma le impressioni raccolte in questi ultimi mesi: la squadra di Inzaghi, pur non nella sua versione migliore, prova sempre a imporre il gioco e concede pochissimo ai suoi avversari (possesso palla mostruoso).